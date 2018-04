13 éves diákjával volt viszonya

A Gödöllői Járásbíróság még 2017 októberében ítélte nyolc évre ítélte azt az általános iskolai tanárt, akit szexuális visszaélés bűntettével és más bűncselekményekkel vádoltak. A férfi általános iskolai tanár, aki különóraként gitároktatást is vállalt, és bizalmi viszonyba került egy 13 éves tanítványával. A kapcsolat 2017 elejére – a kislány beleegyezésével – már rendszeres iskolán kívüli találkozásokká fejlődött, később szexuális kapcsolattá alakult.

Tanára kérésére a gyerek magáról, illetve a szexuális együttlétekről pornográf felvételeket készített, fogadott és tárolt a telefonján. Annak idején végül anyja tett feljelentést a rendőrségen, miután tudomást szerzett a viszonyról. „Visszataszító, hogy Sz. R. nemcsak történelmet, de erkölcstant is oktatott, az intézményen kívül is tartott órákat. Néhány öregdiáktól tudjuk, hogy korábban is előfordult, hogy túlment a határokon” – mondta a Borsnak egy nő, akinek gyereke ugyanabban az iskolába jár, ahová a 13 éves tanítvány is.

Az érintett lányról egyébként úgy tudni, kifejezetten félénk, visszahúzódó gyerek. Sz. R. a viszony ideje alatt kapcsolatban élt, nevelt gyerekei is voltak. Pénteken születhet az ügyben jogerős ítélet, akkor derül ki, hogy marad-e a nyolc év börtön szexuális visszaélés miatt.