Hárman meghaltak az Egyesült Államokat sújtó ítéletidőben

A zöldellő-virágzó középnyugati államokat vastag hótakaró borítja egy óriási kiterjedésű viharzóna miatt, ami a Mexikói-öböltől a kanadai határon fekvő Nagy Tavak vidékéig húzódik. A déli Louisiana államban a mostoha útviszonyok miatt három ember életét vesztette. A térségben több repülőjáratot töröltek, csak a minneapolisi légikikötőben 400-at.

UPDATE: MSP airport flights now halted until 10 p.m. https://t.co/QVO8nTv1qp — FOX 9 (@FOX9) 2018. április 15.

Minneapolis városát több mint 30 centiméter vastagságú hótakaró borítja. Dél-Dakota legnagyobb városában, a félméteres hótakaróval küszködő Sioux Fallsban a repülőtér is beszüntette a munkát, a térségben több autópályát szintén lezártak.

Minnesota, Wisconsin, Michigan teljesen hó alatt van, Wisconsinban sok helyütt 45-50 centiméteres a hó, és vasárnap estig további 35-0 centiméternyi havat várnak. Michigant a hó mellett jégeső is veri, több településen áramkimaradások vannak. A meteorológusok előrejelzései szerint a tavaszban érkezett téli vihar vasárnap eléri New York és New Jersey államokat is.

ICYMI: Several cities declare snow emergencieshttps://t.co/fSPoej0vOW — FOX 9 (@FOX9) 2018. április 15.

A meteorológusok arra figyelmeztetnek: a Nagy Tavak környékén, Wisconsin és Illinois államokban, a különösen viharos Michigan-tó mellett áradások várhatóak. Chicago lakosságát figyelmeztették: a tó akár öt-hatméteres hullámokat is vethet.