Brutális kutyatámadás Győrújfalun

Halálra marcangolt egy kis testű kutyát és a gazdáit is megharapta egy kutya Győrújfalun – számolt be az RTL Híradó. Sétáltatás után az idegen állat berontott az udvarba, és a kiskutyára támadt.

A megmart kutyatulajdonosoknak sikerült bemenekülniük a vérző kiskutyájukkal a házba, de az agresszív állat oda is be akart menni. Azonnal hívták a rendőröket és az állatorvost is, de a kiskutyán már nem tudtak segíteni, elpusztult.

A házaspárt a győri kórházban látták el. Azt mondták, nem tettek feljelentést, a rendőrség pedig egyelőre nem indított eljárást az ügyben.

A támadó kutya gazdája nem akart nyilatkozni az RTL Híradónak. Telefonon azt mondta, elzárta az állatot, és sajnálja a történteket, de nem érzi magát felelősnek.

A helyi polgármester szerint a kutya már többször is megszökött, és a múlt hónapban is megsebesített egy másikat.