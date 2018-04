Átmenet nélkül itt a nyár: 25-28 fok is lehet ma

A nap még kis sem sütött, a hőmérsékletre így sem panaszkodhatunk: az Időkép hőtérképe szerint az ország egyes részein már most 15-16 fok van. És marad is, sőt annak ellenére, hogy felhősen indul a nap, és délutánra az egész országban beborul az előrejelzések szerint, ma nappal 23-28 fok is lehet. Estére várhatóan 16-21 fokra hűlhet a levegő.

Ami a folytatást illeti, az időjárás igazi májusi idővel örvendeztet meg minket. A hétfő erősen felhősnek ígérkezik, elszórtan lehet eső, sőt zápor is. Emellett élénk lehet a keleti-délkeleti szél. Reggelre 10-16 fok várható, míg nappal 19-25 fok.

Kedden is csak néha szakadozik majd fel a felhőzet, de eső és zápor főleg nyugaton várható. Olykor megerősödik az északi szél. Reggelre 10-15 fokot, nappalra pedig 17-23 fokot ígér a Kiderül.hu.