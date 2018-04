Megbukott a hazugságvizsgálaton a csecsemőjét brutális módon meggyilkoló pásztói anya

A Blikk értesülései szerint a háromgyerekes H. Mónika a rendőrségi vallomásában nem a valóságot állította, amikor a csecsemő édesapjának élettársát nevezte meg, és akkor sem mondott igazat, amikor az újszülött halálával kapcsolatban úgy nyilatkozott: ő nem tett vele semmit, „csupán” magára hagyta a babát.

„Valóban jelzett a poligráf eltéréseket, de még én is csak egy előzetes értékelést kaptam meg, nem a véglegest. Védencem DNS-vizsgálaton is átesett, így hamarosan több kérdésre is választ kaphatunk, többek között arra is, hogy ki volt a gyermek édesapja” – közölte dr. Pongó Erik védőügyvéd.

Pásztón már korábban is többen arról beszéltek, hogy H. Mónika azért ölhette meg különös kegyetlenséggel újszülöttjét, mert a baba esetleg nem a párjától volt.