Kamionos és katonai táborba is küldheted a gyereket nyáron, csak győzd pénztárcával

A Táborfigyelő.hu előrejelzése szerint idén körülbelül 200 ezer gyerek megy nyári táborba, ami elég egyértelműen jelzi, hogy van kereslet ebben az üzletágban – sőt a portált vezető Tóth Béla szerint egyenesen rekordévre számíthatunk. Már a 6-8 éveseket is befizetik a szülők (habár ebben a korban még csak a napközis tábor javasolt, hiszen a kicsik nehezebben alszanak másutt, mint a nagyobbak, de persze ez is gyerekfüggő), az idősebbek körében pedig pláne népszerűek ezek a programok. Ennek megfelelően a kínálat is hatalmas, és a választék is elképesztően széles.

Hasít a programozás és a katonaság

Idén a nyelvi táborok mellett a katonai és a programozótáborok a legnépszerűbbek. A katonai táborok pár éve még sokak szemében újdonságnak számítottak, de mind a kereslet, mind a kínálat növekszik a military szektorban (ezt még az sem befolyásolja, hogy nem éppen olcsó az ilyesmi: 5 nap kiképzés ára 50 ezer forint körül mozog, igaz, ezek a táborok általában ott alvósak). A program igazi katonai ébresztővel indul mindennap már hajnali hét órakor, délelőtt lövészet és strandolás váltja egymást, ebéd után pedig ugyanez ismétlődik. És nincs diszkrimináció sem: 10 éves kortól a lányokat éppúgy várják, mint a fiúkat.

A programozótáborba meglepő módon írni-olvasni nem tudó csemeték is beiratkozhatnak, mert a szervezők szerint az ikonok alapján remekül elboldogulnak ők is, és lássuk be, a számítógépezést nem lehet elég korán elkezdeni… A táboroztatók mindenesetre azt ígérik, hogy a kölkök nem kockulnak majd egész nap, lesznek másfajta, szabad levegőn rohangálós programok is. Az egyik ilyen tábor ötnapos, reggel nyolctól délután ötig tart, és 43 ezer forintba kerül.

Szakmai minimum A nagy választék persze nem jelent automatikusan minőségi garanciát is. A Táborfigyelő és több mint ötven táborszervező együttműködése nyomán ezért megszületett a Táboros szakmai minimumprogram, amely rögzíti, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie egy tábornak, így segítve a szülőket a választásban, és emelve az elvárt minőséget. A szempontrendszer kiköti többek között, hogy a tábornak szabályos megállapodást, szerződést kell kötnie a szülőkkel, és a befizetésekről számlát kell adnia, illetve hogy a gyerekek felügyeletét tapasztalt, hozzáértő emberre kell bízni, és az alapprogram mellett szabadidős programokról is kell gondoskodni. Emellett szó esik benne az alvási körülményekről, az étkeztetésről és az okoseszköz-használat feltételeiről, valamint az ideális korosztályi bontásról is.

Nagyon érdekesen hangzik a kamionos tábor is. Hogy idén lesz-e, azt egyelőre nem tudni, mindenesetre tavaly potom 70 ezer forintért kipróbálhatták a gyerekek: 7-16 éveseket vártak, akik belekóstolhattak a kamionsofőrök életébe, ideértve a nyerges vontató kabinjában való alvást is, persze szigorúan tanári felügyelettel. Szintén a kuriózumok sorát gyarapítja a tudóstábor, ahol a gyerekek a természet működésével ismerkedhetnek meg, közösen felfedezik a laboratóriumok titokzatos világát, és kísérleteznek. Akit valóban érdekel mindez, az valószínűleg nemcsak remekül szórakozhat, de hasznos tudásra is szert tesz.

A muszáj is nagy úr

A táborok népszerűsége mögött persze racionális okok is állnak: a tíz hét szünet, amit együtt lehet tölteni a gyerekkel, a többségnek inkább tíz hét szünet, amikor valahogyan meg kell oldani, hogy ne legyen egyedül a gyerek. “A kisfiam másodikos, a lányom ötödikes. A volt férjem nyaral velük egy hetet, én is elviszem őket egy hétre, a nagymamák is bevállalnak egy-egy hetet, de még mindig van hat hét a nyárból, amit meg kell oldanom. Három hetet ebből a volt férjemmel felváltva megoldunk szabadsággal, de a maradék három héttel nem tudok mit kezdeni, muszáj táborozniuk. Biciklis táborba, focitáborba szoktak menni, és igyekszem még egy kézműves vagy nyelvi tábort is találni ezek mellé” – meséli ezzel kapcsolatban Edit.

Ugyanakkor mindent a hatalmas táborkínálat sem tud megoldani, az anyagiak ugyanis az érintettek zömének korlátokat szabnak. A legtöbb szülőhöz hasonlóan Edit is szívesen küldené még hosszabb időre táborba a gyerekeket, ezt azonban egyszerűen nem engedheti meg magának – sőt már így is zsonglőrködnie kell hozzá, hogy a szokott időtartamra le tudja foglalni a helyeket. “Tavaly 300 000 forintot költöttem táborokra, szerintem idén sem lesz olcsóbb. Úgy tudom kifizetni, hogy folyamatosan teszek félre erre egész évben, és a nagyszülők is beszállnak.”

A pénztárcabarát tábor az önkormányzati tábor

Ahogy fentebb már kiderült, egy átlagos táborért is simán leszurkolhat az ember 50-70 ezer forintot, de ha árakról van szó, a határ a csillagos ég – főleg, ha a már említett nyelvi táborok valamelyikéről van szó. Hazai környezetben persze megúszható kevesebből ez is, de ha nyelvterületre akarjuk küldeni a gyereket, 4-500 ezer forint is lehet a végösszeg. Némi bűvészkedésre persze szinte mindig van lehetőség itt is: azoknak a gyerekeknek például jellemzően az összes táborban engedményt adnak, akik párban érkeznek, legyen szó akár testvérekről, akár barátokról, sok helyen lehet élni előfoglalási kedvezménnyel, egyes esetekben pedig pályázat útján akár alapítványi finanszírozással is táborozhatnak azok, akiknél a család nem tudja előteremteni a költségeket, így legfeljebb az utazás árát kell saját zsebből megoldani.

Ezek azonban csak részmegoldások, vagy ritka lehetőségek, így sokaknak idén is az önkormányzati napközis táborok kínálják a menekülőutat, ahol általában csak a gyerekek étkeztetéséért kell fizetni naponta 5-600 forintot. A kerületi iskolák turnusokba osztott tanárainak felügyeletével zajló napközis táboroknál persze előfordul, hogy külső helyszín hiányában az iskolában töltik a gyerekek a napot, a közös program pedig a legtöbbször játék, de sokfelé igyekeznek azért némi pluszt hozzátenni ehhez sport, strandolás, színház, mozi, vagy épp kézműves foglalkozás formájában.

Némi aggodalom persze még akkor is van a szülőkben és a gyerekekben, ha ilyen tartalmas a program, ugyanis előfordulhat, hogy sem a tanárokat, sem a többieket nem ismeri a táborban a csemete, de problémát azért így is inkább a nagy érdeklődés okoz: van, ahol egy gyerek maximum 3 turnusban vehet részt, különben mások egyáltalán nem férnének be. A lényeg ugyanis végeredményben mindenkinek az, hogy ne kelljen egyedül hagyni a gyereket, hanem felügyelet alatt, hasonló korúak társaságában töltheti el az időt.