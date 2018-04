Nagy erőkkel keresi a rendőrség az idős nőt, aki ellopta Yoko Ono egyik kavicsát

Szeresd önmagad (Love yourself) – állt a fekete filctollal írt felirat azon a folyami kavicson, aminek nyoma veszett a torontói Gardiner Múzeumból, ami helyt adott Yoko Ono legújabb, A folyómedernek (The Riverbed) nevezett installációjának. A kavics Yoko Ono interaktív kiállításának része volt, amiben egy kisteherautónyi folyami kavics hever szerte szét, mindegyiken valami üzenettel – például vágy, álom -, amiket egytől egyig Yoko Ono írt fel saját kezével a kövekre.

A kavicsokat a kiállítás látogatói a kezükbe vehetik, hogy még jobban a rájuk írt üzenetekre koncentrálhassanak.

Female sought in Theft Over $5000 investigation. Mon. Mar. 12, at 5:35 p.m., at the Gardiner Museum located at 111 Queen’s Park. She allegedly stole a rock on display of an art exhibit. Last seen walking south on Queen’s Park. #GO601628 if seen pls call 416-808-5200 ^gl pic.twitter.com/uzoQ38AZ9S