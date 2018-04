Egyre többször engedik haza a móri gyilkossággal vádolt Kaiser Edét

Jó magaviselete miatt 2011-es bebörtönzése óta már háromszor is kijuthatott a börtönből Kaiser Ede. Kétszer csak pár órát, harmadszor azonban két napot is a rácsokon kívül tölthetett. A börtönben állítólag nincs senkivel konfliktusa, a mosodán dolgozik, sok dicséretet kap, emiatt számíthat a rendkívüli kimenőkre. „Úgy tudom, van egy komoly barátnője. A családja is mellette áll, legalábbis mindig kapott csomagot, gondolom, tőlük. Beszélőre is mindig jöttek hozzá, amíg én bent voltam” – mondta a Blikknek egy büntetését Kaiserrel együtt töltő elítélt.

Kaiser Ede volt a 2002-ben elkövetett móri bankrablás egyik vádlottja. A rablógyilkosság során nyolc embert végeztek ki az elkövetők. Kaisert 2009-ben felmentették, 2011-ben viszont egyéb bűnei, rablás és gyilkosság miatt 18 évi börtönbüntetést kapott.