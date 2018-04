Hatvanhét éves korában elhunyt Szántó Péter

Hatvanhét éves korában, április 12-én elhunyt Szántó Péter, a Noguchi Porter Novelli alapítója – írja a Kreatív Online.

Szántó Péter író, újságíró, kommunikációs szakember volt, a magyar PR-szakma egyik meghatározó alakja. Szülővárosában, Pécsett jogi diplomát szerzett, majd újságíró végzettsége mellé 1997-ben, már vállalkozóként MBA-diplomát szerzett Nagy-Britanniában.

Olyan lapoknak írt, mint a Dunántúli Napló, a Népszava vagy az Élet és Irodalom. A Képes Európa magazinnak főszerkesztője volt. 1996-ban alapította meg a Noguchit. 2007-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki a magyar PR-szakma nemzetközi elismertségének növeléséért. Emellett szépirodalmi munkái is voltak, valamint rádiós, tévés és színházi darabokat is írt. Az Angyalbőrben és a Família Kft. című tévésorozatoknak forgatókönyvírója is volt.