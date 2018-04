Megszűnik a Magyar Nemzet, elhallgat a Lánchíd Rádió

Szerdán jelenik meg utoljára az 1938-ban alapított Magyar Nemzet és éjfélig szól a Lánchíd Rádió is – írja a hvg.hu. A tulajdonosok „tartós finanszírozási problémákra” hivatkozva jelentették be, hogy a nagy múltú lap nyomtatott és online verziója, valamint a rádió is megszűnik.

Várhatóan a HírTV-nél is változások lesznek, ahol racionalizálást sejtenek és elképzelhető, hogy a kifutó műsorok nem újulnak meg.