Hátborzongató: ilyen egyszerű randidrogot csempészni valakinek az italába – videó

Megdöbbentő videó terjed az interneten: a felvételen két fiatal lány látható, akik egy zenei fesztiválon filmezték magukat, és véletlenül rögzítették, ahogyan egy idegen férfi Ginát, vagyis randidrogot csempész az egyikük poharába. A Twitteren közzétett videót a Daily Mail szúrta ki, és már több mint 10 millióan látták.

Kattints a lejátszáshoz!

I’ll never understand how a dude can be so wack with no game and feel the need to be such a disgusting predator. Ladies watch your drinks! Watch her cup 😡😡😡 pic.twitter.com/wbIKeETiiW