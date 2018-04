Okosak, vagányak, szeretik a matekot, és lányok – ők képviselik hazánkat az Európai Lányok Matematikai Olimpiáján

A magyar csapat április 9-én utazik Firenzébe, és a tagok két versenynapon keresztül oldanak majd meg feladatokat. A legjobb matekosok egyéni eredményeik alapján arany-, ezüst- vagy bronzérmet nyerhetnek, míg az összesített pontszám alapján az országok is versengenek egymással. Az európai élmezőnyhöz tartozó csapatunk a papírforma szerint ezen a matematikai olimpián is brillírozik, 2017-ben például a magyar lányok egyéniben két arany- és két ezüstéremmel tértek haza, a 33 ország közül pedig a 3. helyet érték el.

Az idei olimpiára Janzer Orsolya Lili, Kerekes Anna, Kocsis Anett és Vankó Miléna utazik. Noha felkészültek és gyakorlottak, sőt Lilinek már van egy egyéni aranya, Annának pedig egy ezüstje a tavalyi dobogós csapat tagjaként, a négy lány természetesen már az indulás előtt nagyon izgult. A versenyre azonban két felnőtt is elkíséri őket – az egyikük Fekete Panna, aki maga is olimpikon volt, a másik Nagy Zoltán Lóránt, a felkészítő tanáruk.

„A lányok rengeteget készültek az év folyamán, és én biztos vagyok benne, hogy ennek meg is lesz az eredménye. Az olimpiára való edzés mellett az iskolában is kiválóan helytállnak, hiszen mindegyikük színjeles tanuló. Nagyon izgulnak, de ez érthető, amikor én mentem matekolimpiára, pont így éreztem. Mi biztatjuk őket, és sikerre számítunk” – mondta el Fekete Panna.

Nagy Zoltán Lóránt hozzátette: „Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne csak az olimpiára képezzük ki a lányokat, hanem átadjuk nekik a matematika szeretetét, és átfogó tudást kapjanak, ezért a felkészítés csúcspontján, a felkészítő hétvégén részt vehettek azok is, akik az év során kiemelkedően teljesítettek, de idén még nem kerültek be a csapatba. Biztosak vagyunk benne, hogy a lányok befektetett munkája nemcsak az olaszországi versenyen, de hosszú távon is kamatozik majd, akár tudományos, akár alkalmazott pályát választanak a későbbiekben.”

Íme a csapat

De kikről is van szó? A négy lány pont ugyanolyan gimis, mint a kortársaik, van barátjuk, szeretnek jönni-menni, de nekik csöppet sem ciki tanulni, méghozzá jól, és rengeteg tervük van. Nemcsak az olimpia foglalkoztatja őket, de a fejekben élő előítéletek legyőzése is, elvégre a lányok pont ugyanolyan dolgokra képesek, mint a fiúk – ők ezt vallják, és bizonyítják is.

Janzer Orsolya Lili a csapat legbevállalósabb tagja, ő mutatott be egy olimpiai matematikafeladatot is a sajtótájékoztatón. Szerinte ez egy könnyen megérthető példa volt, nekünk, újságíróknak azonban csöppet sem tűnt felfoghatónak…

A szüleim bölcsészek, viszont van két bátyám, akik szintén nagyon szeretik a matekot – mesélte az olimpikon az NLCafénak. – Még nem vagyok benne biztos, de azt hiszem, hogy programozó leszek. A barátaim ma már nem lepődnek meg azon, hogy szeretem a matekot, a fizikát vagy éppen az informatikát, de az idegeneket gyakran megdöbbentem ezzel, még mindig szokatlannak tartják ezt egy lánytól. Persze azért nem csak tanulok, sok más hobbim is van: balettozom, szeretem a sorozatokat, és szívesen találkozom a barátaimmal is, ahogy minden más középiskolás lány. Már voltam olimpián, ennek ellenére izgulok, hogy jó feladatokat kapjunk, és örülök, hogy idén is mehetek. Firenze szép hely, biztosan lesz időnk körülnézni, és remélem, hogy boldogan és sikeresen jövünk haza. Utána jön majd az érettségi, arra is szeretnék készülni, szóval nem unatkozom mostanában…

Vankó Miléna, azaz Mila nagyon szeret olvasni. Ez nem is annyira meglepő, hiszen az anyukája magyartanár.

Apu fizikatanár, tőle jöhetett a reál vonal. Én nagyon sok mindent szeretek csinálni, rajzolni, festeni és persze a barátaimmal találkozni. Szívesen oldok meg matekfeladatokat, de ez nem meglepő, mivel mi a Fazekasba járunk, és a C osztályba, vagyis spec matekra. Egyelőre úgy gondolom, hogy alkalmazott matematikus leszek, de ez még változhat. Nagyon izgulok az olimpia miatt, de az egész család szorít nekem, és a felkészítő tanáraink is nyugtatnak, hogy minden rendben lesz…

Kerekes Anna szintén a Fazekas diákja, apukája matematikus, édesanyja földrajz-testnevelés szakos tanár.

Én sportolni szeretek, de állati gyorsan ráunok a különböző sportágakra, és akkor mindig váltok. Síeltem, öttusáztam, teniszeztem és táncoltam is. Nagyon sok minden érdekel, még nem tudom, hogy mi leszek. Az biztos, hogy szeretnék jól szerepelni az olimpián. Mindnyájan sokat dolgoztunk azért, hogy mehessünk, bízom benne, hogy sikeresen jövünk haza.

Kocsis Anett a kakukktojás, ő ugyanis Győrből jött, a Révai Miklós Gimnázium diákja. Azt mondja, hogy sokáig a társai között is különcnek számított, mostanra viszont már összebarátkoztak.

Imádom a művészeteket, és nagyon szeretek sportolni is. Az a baj, hogy nagyon sok minden érdekel, éppen ezért nem tudom eldönteni, mi legyek. Szívesen lennék orvos, mint az anyukám, és az informatika is érdekes – apu informatikus. De az építészet és a bioinformatika is befutó lehet, egyelőre nem tudom eldönteni… Én is imádom a sorozatokat, mint a többiek, és nagyon sok programot zsúfolok a hétköznapokba és a hétvégékbe. Szeretek fallabdázni, balettozni, minden reggel futok, imádok kirándulni és biciklizni is, szívesen rajzolok. Sokat edzettünk az olimpiára, kíváncsian várom, hogy milyen lesz.

Matematika csajoknak – nem csak olimpiai szinten

A munkaerőpiaci trendek azt mutatják, hogy a STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), azaz a természettudományi, technológiai, mérnöki vagy matematikai irányban továbbtanuló fiatalok helyezkedhetnek el a legjobb eséllyel széles perspektívát kínáló területeken. A becslések szerint Magyarországon 20 ezernél is több informatikust tudna felvenni a munkaerőpiac, de egész Európát tekintve ez a szám akár az 1 milliót is elérheti a következő években – erről már Molnár-Sáska Gábor beszélt, aki, milyen meglepő, maga is a Fazekas diákja volt (sőt a gyermekei is azok), majd az MTA-n kutatott matematikusként, jelenleg pedig a lányok felkészülését támogató Morgan Stanley-nél a kockázatelemzési osztály kvantitatív részlegének vezetője. A számadatok nem igényelnek sok magyarázatot: ez nemcsak a fiúknak lehetőség, akiket hagyományosan azonosítunk ezekkel a szakmákkal, hanem a lányoknak is, sőt talán azt sem túlzás mondani, hogy itt rájuk is szükség van.

A szakember azt is kiemelte, hogy bár a matematikai tehetséggondozás csúcsa az olimpia, a természettudományos utánpótlásnevelés minden szinten támogatandó – ezt a célt szolgálja a Smartiz néven idén indult készségfejlesztő programsorozatuk is, amelyben a matematika iránt érdeklődő középiskolás lányok délutáni foglalkozások során ismerkedhetnek meg az informatika alapjaival, és a matematikai fókuszú foglalkozásokon túl mentorok segítik őket kommunikációs készségeik és technológiai ismereteik fejlesztésében, de abban is, hogy merre érdemes elindulniuk későbbi tanulmányaik során. „Ezúton is szeretnénk felhívni a továbbtanulás előtt álló lányok és szüleik figyelmét arra, hogy a STEM-szakmák jó döntést jelentenek a jövőt illetően” – mondta el Molnár-Sáska Gábor, hozzátéve: