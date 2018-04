Vaddisznó támadt egy kutyára a debreceni vidámparknál

Vaddisznó támadott meg egy kutyát Debrecenben, a Nagyerdei körúton – írja a Hajdú Online. A megyei portál úgy tudja, egy fiatal nő éppen a kutyáját sétáltatta pórázon a vidámpark mögötti részen, az erdő temető felőli oldalában kedden, amikor a fák közül hirtelen rájuk rontott egy vadkan.

A vadállat ellenségnek vélte a kutyát, ezért kétszer is felöklelte őt az agyaraival. A kutya a vállán és a hasán szerzett életveszélyes sérüléseket, azóta az állatorvos megoperálta.

Dr. Illés Árpád, a Hajdú Főnix Vadásztársaság elnöke elmondta, hogy a vaddisznóknak most kicsinyeik vannak, ezért ebben az időszakban különösen ingerlékenyek. Ezért arra kérte a Nagyerdő városba nyúló területén járókat, illetve a kutyasétáltatókat, hogy legyenek a megszokottnál is körültekintőbbek. Azt is elmondta, hogy általában a póráz nélkül sétáltatott kutyák támadják meg a vaddisznókat, igaz, most nem ez történt.

A vadásztársaság elnöke azt is elárulta a lapnak, milyen óvintézkedéseket tesznek a hasonló esetek elkerülésére. Először is a Debrecen-környéki vadászterületeken kilövik a vaddisznók egy részét. Emellett igyekeznek kiterelni a vaddisznókat a Nagyerdőnek a városba benyúló, belterületi részeiről. Azt pedig, hogy újabbak ne jöjjenek ide, úgy próbálják elérni, hogy az erdő mélyén hét magaslesre automata kukoricaszórókat tettek.