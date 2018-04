Újra akarták éleszteni a polgármestert, de elküldték őket, mert nők

Rosszul lett, és összeesett csütörtökön a japán Maizuru város polgármestere Kiotóban, amikor beszédet tartott egy szumómérkőzésen – írja a The Guardian. A polgármester stroke-ot kapott, jelenleg kórházban kezelik, az eset azonban nem emiatt került be a nemzetközi hírekbe, hanem azért, mert amikor néhány nő felrohant a ringhez, és elkezdték újraéleszteni a férfit, a bíró a hangosbemondón többször is rájuk szólt, hogy azonnal hagyják abba, mivel a ringben a szigorú hagyományok szerint nem tartózkodhatnak nők.

Az esetről készített felvételek villámgyorsan bejárták a világot. A videón jól látszik, hogy miután a polgármester összeesett, néhány férfi azonnal odaszaladt hozzá, sokáig azonban nem csináltak semmit, a polgármester ellátását a két odaszaladó nő kezdte meg. Miután a bíró rájuk szólt, egy pillanatra össze is zavarodtak, és majdnem abbahagyták, amit csináltak, de szerencsére győzött a józan ész.

A Japán Szumó Szövetség elnöke közleményben kért elnézést a történtekért, egyben megköszönte a felvételen látható nők segítségét. Ez azonban nem az első eset, hogy a Szumó Szövetség elmaradott nézetei miatt került a hírekbe: 2008-ban Oszaka női kormányzója csak a ring mellett adhatta át kitüntetését az éves oszakai bajnokság győztesének, holott többször is kérvényezte a szövetségnél, hogy erre a ringben kerülhessen sor, a hagyományoknak megfelelően.