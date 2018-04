A Facebook beismerte, hogy átvizsgálják az üzeneteinket

A Facebook automatizált eszközökkel ellenőrzi a Messengeren keresztül küldött üzeneteink szövegét, valamint az elküldött linkeket és fényképeket is. Ezt maga Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója árulta el egy podcastes interjúban – írja a 24.hu. Zuckerberg szerint az ellenőrzések célja, hogy megbizonyosodjanak róla, hogy a felhasználók nem sértik meg a közösségi oldal irányelveit.

A Facebook közleményében azt állítja, az algoritmus által kiszűrt adatokat nem használják fel hirdetésekhez, sem megfigyelési célokra, ezzel kapcsolatban azonban sokan szkeptikusak maradtak.

Például amikor a Messengerben elküldesz egy fotót, az automata rendszerünk átvizsgálja egy képfelismerő technológia segítségével, hogy tartalmaz-e gyerekpornót, vagy amikor egy linket küldesz, akkor malware-eket és vírusokat próbálunk szűrni. A Facebook azért készítette el ezeket az automatizált eszközöket, hogy gyorsabban megállíthassuk a bántalmazó viselkedést platformunkon

– idézi a 24.hu.

A Facebookot gyakran vádolták már azzal, hogy átvizsgálja az üzeneteinket, az így megszerzett adatokat pedig hirdetésekhez használja fel. Ahogyan időről időre az is felmerül, hogy a közösségi oldal a telefonjaink és laptopjaink mikrofonjain keresztül lehallgat bennünket, szintén a célzott hirdetések érdekében. Bár ezt a Facebook vezetősége továbbra is tagadja, az most megerősítést nyert, hogy a cég minden egyes üzenetet átvizsgál.

Az elmúlt hetekben a Facebook a Cambridge Analytica elemző cég adatkezelési visszaélése miatt került kereszttűzbe. Ahogyan az ma reggel kiderült, a Cambridge Analytica 87 millió Facebook-profil adatait szerezhette meg. A hivatalos információk alapján mintegy 32 ezer magyar felhasználó is érintett az ügyben.