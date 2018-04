Lövöldözés volt a YouTube székházában

Feltehetőleg magánéleti vita miatt lövöldözött egy nő kedden a YouTube kaliforniai székházában. Megsebesített három embert, köztük feltehetőleg a barátját, aki ott dolgozott, majd öngyilkosságot követett el.

Az Alphabet anyavállalathoz tartozó Google tulajdonában lévő YouTube székháza a San Franciscótól délre lévő San Brunóban van. A rendőrség szerint a nő ebédidőben az utcáról bement a székház udvari étkezdéjének területére, és ott egy pisztolyból adott le hét vagy nyolc célzott lövést emberekre, majd bement az épületbe.

Egy meg nem nevezett rendőrségi forrás szerint a nő 35 és 40 év közötti lehetett, és nem a YouTube alkalmazottja. Harminchat éves barátját akarta ott lelőni, de eltalált egy 32 éves és egy 27 éves nőt is. A támadó az épületben fordította maga ellen a fegyvert.

A YouTube dolgozói pánikhangulatban elhagyták az épületet. A bejáratnál kilépéskor fel kellett tartaniuk a kezüket, mert a kiérkező rendőrök átvizsgálták őket.

A 36 éves férfi válságos állapotban van a San Franciscó-i központi kórházban. A 32 éves nő állapota súlyos, a 27 évesé kielégítő – közölte a kórház egyik traumatológusa.

Donald Trump amerikai elnök az esetről értesülve azt írta a Twitteren: imádkozik minden áldozatért. Valamint dicsérte a rendőrséget a gyors és határozott intézkedéséért.

Jack Dorsey, a Twitter elnöke erre reagálva azt írta a közösségi médiában: „Már képtelenek vagyunk folyton azért imádkozni, hogy ne történjen több ilyen az iskolákban és a munkahelyeken. A politikának már régen cselekednie kellett volna.”

We can’t keep being reactive to this, thinking and praying it won’t happen again at our schools, jobs, or our community spots. It’s beyond time to evolve our policies. This is a simple and reasonable approach, and it won’t solve all, but it’s a good start: https://t.co/ADYalbaO57 https://t.co/nbXpH9DDyT