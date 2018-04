Több iskolában is vígan taníthat a diákjait verő néptánctanár

Több iskolában is tanít az a tatabányai néptánctanár, akire több gyerek is panaszkodott nemrég. Azt mondták, az órán lökdösi, néha fel is pofozza őket.

A Hír TV egy harmadikos gyerek apjával, Király Lászlóval készített interjút. A férfi elmesélte, hogyan vette észre gyereke testén a sérüléseket. A tatabányai rendőrség több rendbeli, kiskorú veszélyeztetése miatt nyomoz, de bővebb tájékoztatást egyelőre nem adnak, mert még folynak a tanúkihallgatások. A Hír TV úgy tudja, az ügyben több helyi iskola is érintett, de még egyik intézmény sem bontott szerződést az érintett tanárral.