Másik nővel is végezni akarhatott a kakucsi gyilkos

Tárgyalási napot tartottak a kakucsi gyilkosság gyanúsítottja, K. Bálint ügyében. Ezen egy Gábor keresztnevű férfi is tanúskodott, aki azt állította, nemcsak a Kakucs közelében holtan talált M. Vivien, hanem egy másik nő is veszélyben volt. Az Inárcson élő Valentina a helyi kocsmában dolgozott, amelynek közelében a tanú szerint K. Bálint többször is várakozott az autójában ülve.

„Valentina úgy érezte, Bálint figyeli őt, és ha nem Vivient, akkor őt öli meg. Sokszor hallotta, hogy járó motorú autó van a házuk előtt, olyankor ki sem mert menni” – mondta vallomásában a férfi a Bors összefoglalója szerint. Valentina azóta külföldön él.

M. Vivien 2016 márciusában tűnt el a budapesti Népligetnél. Holttestét nem sokkal később Kakucs közelében találták meg, tucatnyi késszúrással végeztek vele. A gyilkossággal gyerekkori barátját, K. Bálintot gyanúsítják, aki szerelmes lehetett az áldozatba.