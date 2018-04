Meghalt Winnie Mandela

Nyolcvanegy éves korában elhunyt Winnie Mandela, az apartheid elleni küzdelem rendíthetetlen harcosa, Nelson Mandela néhai dél-afrikai elnök és Nobel-békedíjas politikus második felesége. Winnie Madikizela-Mandela a család nyilatkozata szerint hosszú betegség után a johannesburgi Netcare Milpark kórházban halt meg, családja körében.

Winnie Mandela ellentmondásos személyiség volt, férje 27 éven át tartó bebörtönzése idején a faji megkülönböztetésen alapuló, a fehérek uralmát biztosító dél-afrikai apartheid rezsim ellenzékének egyik vezetője volt, és mint ilyen, rendíthetetlen kiállásáról vált ismertté világszerte. Őt magát is többször letartóztatták, megkínozták, házi őrizetben, illetve megfigyelés alatt tartották.

Mama Winnie.

Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela-Mandela.

You deserved a year back for every year you were banned. One for every year you were jailed, hounded, terrorized. One for every year you were erased from the liberation you led, by the party you built. Amandla!#Winnie pic.twitter.com/ltjRINEA4D

— Shailja Patel (@shailjapatel) 2018. április 2.