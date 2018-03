Lezuhant egy utasokkal teli hőlégballon Sydney mellett

Tucatnál is több ember megsérült, amikor a földnek csapódott egy hőlégballon Sydney közelében. Az új-dél-walesi mentők tájékoztatása szerint a sebesülteket csonttörés és gerincsérülés gyanújával vitték kórházba.

Pokolbin: More than a dozen people wound up in hospital after a hot-air balloon crash-landed this morning. @ebatten7 #Pokolbin #7News pic.twitter.com/WG5D7kgm1z