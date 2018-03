Gyomorforgató részletek derültek ki a svéd újságírónő meggyilkolásáról

Hátborzongató részletekről vallott tárgyalásán a Kim Wall svéd újságírónő meggyilkolásával gyanúsított dán feltaláló, Peter Madsen.

Az ügy előzményei közismertek: Kim Wall 2017. augusztus 10-én este hétkor szállt be a Peter Madsen által épített UC3 Nautilus nevű tengeralattjáróba, hogy riportot írjon róla. A feltalálón és az újságírónőn kívül senki más nem tartózkodott a fedélzeten.

Wall barátja hajnali 3 körül jelentette, hogy a nő nem érkezett haza. Hamarosan kiderült, hogy a tengeralattjáró elsüllyedt, Madsen azonban megmenekült. A rendőrség rövidesen kiderítette, hogy a tengeralattjárót szándékosan süllyesztették el.

Madsen először azt mondta a rendőröknek, hogy 10.30-kor, a tengeralattjáró elsüllyedése előtt kitetette Wallt ott, ahonnan elindultak, később azonban megváltoztatta a vallomását, és azt mondta, Wall egy balesetben meghalt a fedélzeten, a testét pedig a vízbe dobta.

Augusztus 21-én emberi torzót találtak Koppenhága közelében a vízben, amelyről DNS-vizsgálat után kiderült, hogy az újságírónőé. A testet szándékosan csonkították meg, sőt, meg is szurkálták, hogy a bomlás során termelődő gázok miatt ne bukkanjon a felszínre, és nehezéket is kötöttek rá. Az elkövetkező hónapokban Wall fejét, végtagjait és ruháit is megtalálták. Később Madsen beismerte, hogy feldarabolta a nőt, azt azonban, hogy megölte volna, nem.

Madsent gyilkossággal, csonkítással és nemi erőszakkal vádolják, szerdai, koppenhágai tárgyalásán pedig újabb részletek derültek ki a gyomorforgató gyilkosságról – írja az Index.

Kiderült például, hogy alig 20 perccel Wall feldarabolása után cukiskodó SMS-t küldött a feleségének.

A Nautilus-szal kalandozom, holdfényben hajózom. Nem merültem. Puszilom a macskákat!

– idézi az üzenetet az Index. Madsen az üzenettel kapcsolatban azt mondta a tárgyaláson, először öngyilkos akart lenni, de ekkor eszébe jutott, mennyire hiányoznak neki a macskái.

Madsen továbbra is tagadja, hogy ő ölte volna meg az újságírónőt, azt állítja, baleset történt, ő pedig csak el akarta tüntetni a maradványokat, nehogy felelősségre vonják, holott a halottkém már megállapította, hogy a nővel 20 késszúrás végzett.

A tárgyaláson a férfit szembesítették a gyilkos fegyverrel, egy csaknem félméteres, kihegyezett csavarhúzóval, amivel halálos sebeket ejtett Wallon. Madsen elismerte, hogy valóban megsebezte vele a nő testét, de csak azért, hogy a test ne fújódjon fel a későbbiekben. Abban pedig, hogy a szúrások kivétel nélkül a nemi szerv körül érték a nő testét, semmilyen szexuális motívumot nem lát.

A bíróságon elhangzott, hogy a rendőrség darabolós horrorfilmeket és lefejezős videókat talált Madsen számítógépén, valamint az is kiderült, hogy a nő lefejezése előtt is rákeresett az interneten a művelet “helyes” végrehajtására.

Egy másik újságírónő, Emma Sullivan, aki korábban dokumentumfilmet készített a férfiról, eskü alatt vallotta, hogy a férfi azt mondta magáról neki: “lehet, hogy pszichopata vagyok”. A tárgyalás egy másik pontján pedig, amikor Madsent a gyerekkoráról kérdezték, a férfi váratlanul kijelentette, hogy szeretett volna áldozat lenni egy gyerekpornóban.

Végül pedig az is kiderült, hogy Kim Wall talán ma is életben lenne, ha Madsen az utolsó pillanatban nem változtatja meg az interjú időpontját, a merülésre ugyanis Wall barátja is elment volna, ám emiatt mégsem tudott. Wall állítólag még vicceskedő üzenetet is írt a barátjának miszerint “még életben van”, de mindjárt merülnek.