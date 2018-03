Emberi maradványokat is találtak az illegális hulladéklerakóban

Emberi maradványokat is találtak egy illegális szemétlerakó területén: emberi fartő, kéz és lábcsontok is vannak azokon a törmelék hegyeken, amelyeket az elmúlt hetekben hordtak a XV. kerületi Irinyi János laktanya mellé – számolt be róla a Népszava.

A törmelék a XIII. kerületi Dévai utca 19-ből származik, ahol a Pesti Építő Cégcsoport Átrium 2. nevű társasházát építi. A lap azt írja, néhány hete még fák, bokrok álltak a lerakó területén, mára azonban ebből semmi nem maradt a véderdő besorolású területen. Az önkormányzat mégis tehetetlen.

Néhány évvel ezelőtt még arról lehetett hallani, hogy a lerakó területén haditechnikai parkot nyitnak majd, ám ebből nem lett semmi, ehelyett sittlerakóként funkcionál.

A hulladékszállítók képviselője a polgármesteri hivatal ellenőrzése során azt ígérte, csak ideiglenesen tárolják ott a sittet – március 26-ig -, ám a hulladékot azóta sem szállították el, sőt: folyamatosan érkezik a törmelék.

Mivel magánterületről van szó, a közterület-felügyelet és a rendőrség is tehetetlen az ügyben. Victroné dr. Kovács Judit, lakásügyekért felelős alpolgármester lekövette a teherautókat, fényképekkel dokumentálta az útvonalukat, és emberi csontmaradványokat is átadott a közterület-felügyeletnek.

A Népszava kereste a Pesti Házak Zrt.-t az üggyel kapcsolatban, aki a kivitelezőjükhöz irányította az újságot. Az értékesítési vezető az emberi maradványok eredetéről és a véderdőbe való hulladéklerakásról sem tudott felvilágosítást adni.