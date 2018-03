Nyolcvanöt éves korában meghalt Stéphane Audran francia színésznő, akit a magyar közönség egyebek között A burzsoázia diszkrét bája, A hentes és a Babette lakomája című filmekből ismerhet.

Pályafutása során Audran számos díjat nyert, többek között a legjobb színésznőnek járó BAFTA-díjat 1974-ben A burzsoázia diszkrét bája (1972) és a Juste avant la nuit (1971) című filmekben nyújtott alakításaiért – idézte fel a BBC News.

Ő játszotta a főszerepet a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjat 1988-ban elnyert Babette lakomája (1987) című drámában, valamint Az utolsó látogatás című brit televíziós minisorozatban is feltűnt.

Audran 25 filmet forgatott együtt férjével, Claude Chabrol rendezővel 1964-től 1980-ig tartó házasságuk alatt.

STEPHANE AUDRAN (1932 - 2018)

Muse of Director C. #Chabrol, Love of Moviegoers, #StéphaneAudran was one of the few French who received in particular a #BAFTA Award for L. #Bunuel's "CHARME DISCRET..." 🎥, 1973

Here on the set of "VIOLETTE NOZIERE" with #IsabelleHuppert, 1978 pic.twitter.com/2m9EncTRmt