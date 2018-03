Négy fiú vádolja zaklatással egy budapesti fociakadémia tanárát

Több tizenéves fiút is zaklatott, sőt volt olyan, akivel szexuális kapcsolatot létesített a budapesti Magyar Futball Akadémia 41 éves tanára – írja a Blikk. A férfi ellen vádat emeltek, tegnap azonban elmaradt a második tárgyalási nap a vádlott kérésére, mivel meghalt a bátyja, ő maga pedig megbetegedett.

Az egyik érintett ugyanakkor a Blikknek a helyszínen azt mondta: ha beszélhetett volna csütörtökön a bíróságon, „nagyon durva dolgokról” szólt volna.

Az esetről korábban mi is beszámoltunk. A vádlott ellen négy fiatalkorú, tizenéves fiú tett panaszt. A vád szerint a férfi két különböző oktatási intézményben szedte az áldozatait: a fociakadémia mellett egy gimnáziumban is molesztálta növendékeit, ahol szintén tanított. A négy megkörnyékezett fiú közül kettővel szexuális kapcsolatot is létesített.

A férfira az egyik kollégája kezdett gyanakodni, aki szintén mind a két intézményben tanít. A fiúk végül neki panaszolták el a történteket, és ezután indult meg az eljárás. A Magyar Futball Akadémia honlapján közleményben reagált a hírekre, amelyben azt írták: mindent megtesznek a tanulóik védelmében, és figyelemmel kísérik az eset kimenetelét.

A vádlott tanárt tavaly január 13-án vitték el a rendőrök, június vége óta azonban szabadlábon védekezik. Az ügyészség decemberben emelt vádat ellene többrendbeli szexuális kényszerítés és kiskorú veszélyeztetése miatt. Ha bűnösnek találják, akár 12 év börtönbüntetést is kaphat.