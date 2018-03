Túszdráma egy francia szupermarketben, több halott

Cikkünket frissítjük!

Túszhelyzet alakult ki egy francia szupermarketben a dél-franciaországi Trèbes városában – írja a BBC. A brit hírportál szerint fegyveres támadó tartott fogva több embert. A legfrissebb hírek szerint már nincsenek túszok az üzletben, csak a támadó és csendőr.

Lövések is eldördültek, de egyelőre nem világos, pontosan hányan sérültek meg. A rendőrség már megerősítette, hogy két embert meglőttek, az RTL.fr szerint pedig egy ember életét is vesztette. Az MTI információi szerint legalább két halálos áldozat van. A Le Figaro szerint az egyik áldozat a szupermarket egyik alkalmazottja. A helyszínre nagy erőkkel, több százan vonultak ki a rendőrök, a szupermarketet kordonnal zárták körül.

A BFM úgy értesült a párizsi ügyészségtől, hogy a férfi azt mondta: az Iszlám Állam dzsihadista szervezet nevében lép fel. A csendőrség tájékoztatása szerint egy szemtanú azt mondta, hogy amikor a támadó bement az üzletbe, azt kiáltotta, hogy “Allah akbar”. Az ügyben a párizsi ügyészség terrorelhárítási részlege indított eljárást.

Édouard Philippe miniszterelnök “komolynak” nevezte a helyzet. “Carcassonne közelében egy férfi elbarikádozta magát egy szupermarketben túszokkal. Ez komoly helyzet” – mondta a kormányfő a kelet-franciaországi Mulhouse-ban.

A BFM francia hírtelevízió értesülése szerint a fegyveres a túszejtést megelőzően egy gépkocsiból rálőtt négy marseille-i rendőrre, akik egy közeli terepen futottak. Az egyik rendőr a vállán könnyebben megsebesült. A támadó ötször lőtt, és azután ment be a Super U szupermarketlánc egyik üzletébe.

