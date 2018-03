Elon Musk törölte a SpaceX-et és a Teslát a Facebookról

Elon Musk a Twitteren élőben válaszolgatott a kérdésekre, mikor páran arról írtak neki, hogy mi a helyzet a Cambridge Analytica-botránnyal, amelyben 50 millió felhasználó adatát lopták el – írja az Index.

Az egyik kérdező azt írta Musknak, hogy ha igazán kemény, akkor a SpaceX profilját is törli a Facebookról.

A millárdos techguru nem teketóriázott, nem sokkal később eltűnt a SpaceX a közösségi oldalról.

I didn’t realize there was one. Will do.