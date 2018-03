„Értelme a fájásnak” – így szültünk mi

Az életben adódik olyan, hogy nem pontosan látjuk át, mi miért történt, és nem tudunk szabadulni a gondolattól, mi lett volna, ha… Mikor a gyermekünk születéséről van szó, különösen fontos, hogy utólag ne kelljen ezen gondolkodnunk. Csakhogy kiszámíthatatlan eseményről van szó, amiben sokszor mások döntésein, tapasztalatán múlnak dolgok, és kicsit kiengedjük a kezünkből a kontrollt még mi, öntudatos, tájékozott nők is. Nem tudunk mást tenni, mint bízni az orvosunkban. A szakemberben, de az emberben is. És a végén megnyugodni abban a tudatban, hogy itt van velünk egy egészséges gyerek. Akkor az, hogy az élmény szebb is lehetett volna, talán már nem is olyan fontos. Kivéve, ha… – az NLCafé munkatársai mesélik el egyik legszemélyesebb történetüket.