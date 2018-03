Saját párttársa fenyegeti Donald Trumpot

Jeff Flake republikánus szenátor Twitter-csatornáján intette óva Donald Trumpot attól, hogy eltávolítsa Robert Muellert a pozíciójából.

„Könyörgünk az elnöknek, hogy ne mentse fel a különleges ügyész – írta az arizonai szenátor Twitteren. – Ne okozzon alkotmányos válságot! Az amerikai kongresszus nem tudná útját állni egy ilyen felmentésnek, ha pedig ez megtörténne, a közjogi felelősségre vonás (impeachment) maradna az egyetlen alkotmányos megoldás. Ezt senki sem akarja. Elnök úr, kérem, ne tegye meg ezt a lépést” – fogalmazott az elnököt gyakran kritizáló Flake.

We are begging the president not to fire the special counsel. Don't create a constitutional crisis. Congress cannot preempt such a firing. Our only constitutional remedy is after the fact, through impeachment. No one wants that outcome. Mr. President, please don't go there.