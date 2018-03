Felrobbantotta magát a texasi sorozatmerénylő

A CNN értesülései szerint az első robbantásra március 2-án került sor a texasi Austinban. Egy ház tornácán hagyott valaki egy kartondobozt, amely nyitáskor felrobbant. Két másik hasonló robbanószerkezetet március 12-én helyeztek két másik ház elé. A három robbantásban két ember meghalt, másik kettő pedig megsebesült. A pokolgépeket Austin kisebbségek által lakott negyedében helyezte el az elkövető, akiről egyelőre annyit tudni, hogy egy 24 éves fehér férfiről van szó. Többen attól tartottak, hogy rasszista merényletsorozatról van szó.

Egy negyedik robbanás is történt, egy inkább fehérek által lakott környéken – ezúttal azonban már nem egyszerűen egy kartondobozban helyezte el a merénylő a robbanószerkezetet, hanem egy kifeszített botlódrót hozta működésbe a pokolgépet, amikor az áldozat elbotlott benne. A robbantásban két ember sérült meg.

A tegnapi nap folyamán a FedEx csomagküldő szolgálat egyik elosztóközpontjában robbant fel egy újabb szerkezet. Michael Hansen a texasi Schertz rendőrfőnökének elmondása szerint a robbanás egy automata futószalagon történt, a detonáció eredményeként egy alkalmazottat könnyebb sérülések miatt a helyszínen láttak el a mentők. A központ átvizsgálása során találtak egy másik hasonló, fel nem robbant pokolgépet is. A rendőrség tájékoztatása szerint azonban nem a FedEx volt a robbantó célpontja.

#UPDATE: There was no package explosion in the 9800 block of Brodie Ln. Items inside package was not a bomb, rather an incendiary device. At this time, we have no reason to believe this incident is related to previous package bombs. #Breaking #packagebombmurders