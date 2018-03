Hétfő reggel óta drágábban lehet parkolni Óbudán

Hétfőtől reggel óta többet kell fizetni a parkolásért Budapest III. kerületében, miután átminősítették a két itteni parkolási övezetet.

A hvg.hu azt írja, az 5. díjtételű várakozási övezet mától 4. díjtételű várakozási övezet lett, a 4. díjtételű övezet pedig 3. díjtételű övezet, így van, ahol 175 forint helyett 265 forintot kell fizetni óránként a parkolásért, és van, ahol 265 forint helyett 350 forintot.

Az önkormányzat az érintett területek telítettségével indokolta a döntést. Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy Óbudán drágulni fog a parkolás, most pedig ez meg is valósult. Szintén ekkor számoltunk be arról, hogy újabb fizetős parkolózónát alakítanak ki a kerületben.