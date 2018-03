Meghalt 9/11 egyik hőse

Miután a terroristák által irányított repülőgépek 2001. szeptember 11-én becsapódtak a World Trade Centerbe, rengetegen segítettek menekülni az épületben rekedt embereknek.

Az egyik ilyen hős Thomas Phelan volt, aki a támadás idején kompkapitány volt, és százaknak segített. A később tűzoltóként dolgozó 45 éves férfi rákban halt meg.

A férfiról megemlékezett Bill Blasio, New York polgármestere is. Azt írta: „A város legsötétebb óráiban Thomas Phelan hősiessége életek százait mentette meg. Sosem felejtjük el a szolgálatait és az áldozatvállalását.”

In our city’s darkest hour, @FDNY firefighter Thomas Phelan’s heroism saved hundreds of lives. We will never forget his service and his sacrifice. https://t.co/dRn4xVFDza