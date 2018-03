Lelőtte nővérét egy 9 éves kisfiú, mert összevesztek a videójátékon

Érthetetlen családi tragédia történt a hétvégén az Egyesült Államokban, ahol egy memphisi kisfiú lelőtte a nővérét, aki belehalt a fejlövésbe. A rendőrség közlése szerint a gyilkosság szombat délután történt, miután nővére nem adta át a videójáték kontrollerét 9 éves öccsének. Erre a fiú fegyvert fogott, és hátulról fejbe lőtte a nővérét.

A 13 éves lányt egy memphisi kórházba szállították, ahol belehalt a sérülésbe. Az még nem világos, hogy milyen következményekkel kell majd szembenéznie a 9 évesnek, mint ahogy az sem, hogyan juthatott fegyverhez.

Cecil Cantrell, Monroe megyei seriff szerint a fiú édesanyja egy másik helyiségben volt, ahol éppen ebédeltette a gyerekek testvéreit.

A rendőrség még most is vizsgálja a lövöldözés körülményeit, beleérve azt is, hogyan szerezhette meg a 9 éves kisfiú a .25-ös kaliberű pisztolyt.

Cantrell seriff azt is elmondta, hogy pályafutása alatt még sosem kellett egy 9 éves kisfiú után nyomoznia, aki lelőtt egy másik gyereket.

BBC