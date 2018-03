Kidobták a bárból, autóstul rontott be

Autóstul rontott egy éjszakai klubba Nagy-Britanniában egy férfi számos vendég sérülését okozva.

A gépkocsis támadás Gravesend városában történt. A rendőrség tudomása szerint a tettest szóváltás miatt kitessékelték a klubból, ő pedig ezután hajtott autóval az épületbe.

A férfit gyilkossági kísérlettel gyanúsítják. A brit rendőrség nem kezeli az esetet terrorista merényletként.

Revellers injured and man arrested on suspicion of attempted murder after car driven into Gravesend nightclubhttps://t.co/Qzxk76U40w pic.twitter.com/biQSpdFFPa

— ITV News (@itvnews) 2018. március 18.