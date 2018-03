Megfenyegették a pornóst, akinek viszonya volt Trumppal

Stormy Daniels, azaz Stephanie Clifford ügyvédje egy amerikai tévéműsorban azt mondta, hogy ügyfelét fizikai erőszakkal is fenyegették azért, hogy elkerüljék, hogy a nyilvánosság előtt beszéljen Donald Trump amerikai elnökkel folytatott viszonyáról. Elárulta, hogy a nőt veréssel is fenyegették azért, hogy megakadályozzák a nyilatkozatait.

Stormy Daniels’s lawyer: Six more women have come forward with similar stories about Trump https://t.co/jPyftM6zRP pic.twitter.com/rBelaV2oEM

— The Hill (@thehill) 2018. március 16.