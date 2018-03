Forgalmas útra szakadt rá egy gyalogoshíd Floridában

Pár nappal a helyére emelése után összeomlott egy gyalogoshíd Miami nyugati részén, Sweetwater városzrészben, a Florida International University közelében – tudósít a Miami Herald. A híd még nem készült el, eredetileg 2019-ben adták volna át, a leszakadása pillanatában több ember is tartózkodott rajta, alatta ráadásul egy forgalmas út halad, így a leszakadó szerkezet több autót is maga alá temetett.

A pedestrian bridge has collapsed at Florida Intl. University in Miami. Here's what we know so far:



- There are several fatalities, authorities say

- Vehicles are crushed underneath

- No cause has been determined yet

- The bridge was installed Saturday https://t.co/4QHx2eVVl7 pic.twitter.com/FxfknzPkak