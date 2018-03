Aranytömbök hullottak az égből Jakutföldön

Húszkilós aranykoncentrátum-tömbök szóródtak ki felszállás közben egy AN-12-es szállítógépből Jakutszkban a repülőtér kifutópályájára. A rakomány helytelen rögzítése miatt gép rakterének baloldali ajtaja kiszakadt, és a pályára mintegy 3,4 tonna arany zuhant ki.

A gép személyzete az incidens miatt az azonnali leszállás mellett döntött és a 12 kilométerre lévő Magan repülőterén landolt. A baleset helyszínén 172 aranytömböt szedtek össze. A Kupol ércbányától Krasznojarszkba tartó AN-12-es tankolni szállt le Jakutszkban. A gép összesen 9,3 tonnányi aranyat, valamint platinát és gyémántot szállított.

It is raining gold… and diamonds. Russian airplane loses 368 Million USD gold and gems as cargo door suddenly opens. Russian police and secret service stage emergency searches. Airplane was going from Yakutsk to Krasnojarsk in Siberia pic.twitter.com/6ZpLPGAraG

