Szexuálisan zaklatták Wonder Womant is

Egy interjúban beszélt arról a most 66 éves Lynda Carter, hogy évekkel ezelőtt őt is szexuálisan zaklatták, egy operatőr pedig leskelődött utána az öltözőben. A színésznő, aki a hetvenes években egy sorozatban játszotta Wonder Womant, a Daily Beastnek adott interjújában elmondta, neki is van #MeToo története. Évekkel ezelőtt őt is szexuálisan zaklatta egy férfi, aki azóta már megbűnhődött a tettéért, ezért sem beperelni, sem megnevezni nem kívánta az illetőt.

Annyit még elmondott a titokzatos zaklatójáról, hogy a férfi több embert is meggyalázott, nem ő az egyetlen sértett.

Elmesélte azt is, hogy a Wonder Woman forgatásán az egyik operatőrt azért rúgták ki, mert lyukat fúrt a színésznő öltözőjének falába, és azon keresztül leskelődött Lynda Carter után, amíg átöltözött. Az operatőrt végül nemcsak a sorozat forgatásáról rúgták ki, hanem az egész szakma kiközösítette.