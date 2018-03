Orosz diplomatákat tiltanak ki Nagy-Britanniából a Szkripal-ügy miatt

Egyéb lehetőségre utaló hiteles orosz magyarázat híján a brit kormány kénytelen volt arra a következtetésre jutni, hogy az orosz államot felelősség terheli az angliai Salisbury városában idegméreggel elkövetett múlt heti gyilkossági kísérletért – mondta szerdán a londoni alsóházban Theresa May brit miniszterelnök, aki szerint Oroszország törvénysértő módon erőt alkalmazott az Egyesült Királyság ellen.

London ellenlépésként befagyasztja a Nagy-Britanniában fellelhető orosz állami vagyoneszközöket, ha azokról bebizonyosodik, hogy brit állampolgárok és nagy-britanniai lakosok életének és vagyonának veszélyeztetésére használhatók fel.

A brit kormány emellett kiutasít 23 olyan orosz diplomatát, akikről megállapította, hogy hírszerzési tevékenységet folytatnak Nagy-Britanniában, és felfüggeszt minden magas szintű diplomáciai érintkezést Oroszországgal. Theresa May szerint a kiutasításokkal London a következő évekre szinte megbénítja Oroszország nagy-britanniai hírszerzési tevékenységét.

A brit kormányfő által szerdán bejelentett intézkedések között szerepel az is, hogy visszavonták Szergej Lavrov orosz külügyminiszter londoni meghívását, és sem brit kormányilletékesek, sem a brit királyi család tagjai nem lesznek jelen a nyári oroszországi labdarúgó-világbajnokságon.

Az intézkedések előzménye az az idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérlet, amelynek célpontja Szergej Szkripal, a brit külső hírszerzés (MI6) volt orosz ügynöke, az orosz katonai hírszerzés egykori ezredese és lánya, Julija Szkripal volt.

Theresa May hétfőn jelentette be, hogy fegyverekben is használható minőségű, Oroszországban kifejlesztett idegméreggel követték el a délnyugat-angliai Salisbury városában múlt héten történt gyilkossági kísérletet.

A brit védelmi minisztérium szakértői megállapították, hogy a felhasznált méreg a „Novicsok” nevű hatóanyagcsoportba tartozik. Tekintettel az idegméreg mibenlétére, valamint arra, hogy Oroszország már korábban is végrehajtott „államilag támogatott” merényleteket, a brit kormány „nagyon valószínűnek” tartja, hogy a Szkripalék elleni támadás mögött is Oroszország áll.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ugyanakkor szerdán kijelentette: Oroszország elutasítja az ellene felhozott, szerintük teljesen alaptalan brit vádakat, amelyeket semmiféle bizonyíték nem támaszt alá. „Reméljük, hogy a józan ész kerekedik majd felül, és más országok legalább felteszik maguknak a kérdést, hogy tényleg van -e valamilyen bizonyíték, és hogy valóban megalapozott-e a Moszkvát célzó megtorlás” – tette hozzá.

Az Európai Tanács szerint is Oroszország a felelős

„Nagy valószínűséggel” Moszkva áll a brit külső hírszerzés (MI6) volt orosz ügynöke, Szergej Szkripal és a lánya ellen Nagy-Britanniában elkövetett mérgezés mögött – mondta szerdán Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke.

Tusk közölte: „kész” a Szkripal-ügyben Nagy-Britannia és Moszkva között keletkezett diplomáciai válságot felvenni a jövő héten Brüsszelben tartandó következő európai uniós csúcstalálkozó napirendjére, de megvárják London lépését, mielőtt még az EU bármiről is döntene a volt ügynök és lánya megmérgezése ügyében.