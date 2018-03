„Az emberi faj annyira jelentéktelen, így az állapotomnak kevés kozmikus jelentősége van” – így emlékszik a világ Stephen Hawkingra

KAPCSOLÓDÓ Meghalt Stephen Hawking

Stephen Hawking 1942. január 8-án született Oxfordban. Szülei orvosnak szánták, őt azonban jobban érdekelte a matematika világa, ám végül az oxfordi University College fizika szakán kezdte egyetemi tanulmányait, három év alatt eljutva a diplomáig. Cambridge-ben folytatta, ahol megszerezte a PhD fokozatot is, 1979-ben pedig professzori fokozatot ért el matematikából.

His passing has left an intellectual vacuum in his wake. But it's not empty. Think of it as a kind of vacuum energy permeating the fabric of spacetime that defies measure. Stephen Hawking, RIP 1942-2018. pic.twitter.com/nAanMySqkt — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) March 14, 2018

Addigra már komoly egészségügyi problémákkal küzdött, 21 éves korában ugyanis diagnosztizálták nála az úgynevezett amiotrófiás laterálszklerózist (ALS), az izomsorvadás egy speciális formáját – a 2014-ben indult, a világot letaroló jegesvödrös kihívás is erre próbálta felhívni a figyelmet.

Hawking orvosai legfeljebb két évet adtak a tudósnak, ám a sorvadás lelassult, így, bár fokozatosan vesztette el az uralmat a teste fölött, képes volt tovább kutatni, publikálni és egyetemen tanítani.

Stephen Hawking & Jane Wilde - 1965 pic.twitter.com/fCDEHIpgkM — Çapamag Mazi (@CapaMagMazi) March 14, 2018

Beszéde is egyre érthetetlenebbé vált, egy időben csak a családtagjai értették meg, amit mondani akar. 1985-ben végül egy tüdőgyulladás miatt gégemetszést kellett végrehajtani rajta, innentől már csak szemöldökével tudott kommunikálni, betűnként összerakva a szavakat.

In 1985 NPG commissioned this portrait of #StephenHawking, part of a policy to recognise the contribution of science to UK culture. He was only known to specialists at the time, it was in 1988 that he became renowned as the #ABriefHistoryofTime author. Stephen Hawking 1942-2018 pic.twitter.com/ebrt5HpUL7 — Portrait Gallery (@NPGLondon) March 14, 2018

1986-ben készítették el számára az Equalizer nevű számítógépes programot, amelynek segítségével géphangon ugyan, de újra tudott verbálisan kommunikálni a környezetével. Ekkor még képes volt a kezével vezérelni a gépet, ám izmai lassan felmondták a szolgálatot, 2005-ben már egyetlen arcizmának mozgatásával tudta csak használni a kerekesszékéhez erősített komputert.

Remembering Stephen Hawking, a renowned physicist and ambassador of science. His theories unlocked a universe of possibilities that we & the world are exploring. May you keep flying like superman in microgravity, as you said to astronauts on @Space_Station in 2014 pic.twitter.com/FeR4fd2zZ5 — NASA (@NASA) March 14, 2018

Később az Intellel együttműködve teszteltek egy olyan változatot, ami már az agyhullámainak értelmezésével tette volna lehetővé a beszédet, ez azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Végül a mostani okostelefonokon is elérhető szövegbeviteli módszert kifejlesztő londoni SwiftKey prediktív megoldása bizonyult a leghatékonyabbnak.

Prime Minister @theresa_may pays tribute to Stephen Hawking - "A brilliant and extraordinary mind, one of the great scientists of his generation. His courage, humour and determination to get the most from life was an inspiration" pic.twitter.com/xG6xKURcI3 — BBC News (UK) (@BBCNews) March 14, 2018

Érdekesség, hogy Hawking jellegzetes „géphangját” idővel már természetesebb hangra cserélhette volna, ő azonban annyira megszokta az amerikai akcentusú hangot, hogy élete végéig ezt használta.

Állapotával kapcsolatban ritkán panaszkodott, ha egyáltalán. Úgy fogalmazott, hogy

az emberi faj annyira jelentéktelen, így annak a ténynek, hogy mozgáskorlátozott vagyok, kevés kozmikus jelentősége van.

Hawking a tudomány területén elért eredményei mellett fontos társadalmi kérdésekben is állást foglalt, többek között harcolt a nők egyenjogúságáért, de felemelte a szavát az önállóan működő robotizált fegyverekkel szemben is.

'The thing about smart people is that they seem like crazy people to dumb people.' - Stephen Hawking

RIP pic.twitter.com/P4VuW93bgB — BlueBottleBiz (@bluebottlebiz) March 14, 2018

A professzort kiváló humorérzékéről is jól ismerték, beszédeiben rendszeresen megmosolyogtatta hallgatóságát. Egyik legnagyobb érdemének azt tartják, hogy a tudomány világának bonyolult kérdéseiről közérthetően, és ami ennél is fontosabb, érdekesen tudott beszélni, írni.

Több népszerű tévésorozatban is szerepelt, például hologramként jelent meg a Star Trek: The Next Generationben, de egy rövid jelenet erejéig feltűnt az Agymenőkben és a Monty Python egy színpadi előadásában is, emellett animált szereplőként a Simpsons és a Futurama rajzfilmekben is szerepelt.

Hangja hallható többek között a Pink Floyd Keep Talking című számában. Életéről 2014-ben film is készült: A mindenség elmélete című alkotás főszerepét alakító Eddie Redmayne annyira hitelesen formálta meg Hawking figuráját, hogy a legjobb színésznek járó Oscar-díjat vehette át teljesítményéért.

A tudós gyakran beszél a valláshoz fűződő viszonyáról is, önmagáról azt állította, hogy „a szó hagyományos értelmében véve nem hívő”, mivel úgy véli, „az univerzumot a tudomány törvényei irányítják”.

What a picture❤️ Out into the galaxy. Fly high Stephen Hawking fly high pic.twitter.com/N4rNm6wz5z — hiba zinati (@hibazinati) March 14, 2018

2011-ben a Discovery Channel Curiosity című műsorának narrátoraként az alábbi gondolattal foglalta össze álláspontját a vallással kapcsolatban.

Mindannyian szabadon hihetünk abban, amiben akarunk. Személyes nézetem szerint az a legegyszerűbb magyarázat, hogy nincs Isten. Senki sem teremtette az univerzumot, és senki sem irányítja a sorsunkat. Ennek hatására ismertem fel, hogy valószínűleg nincsen mennyország, és nincs élet a halál után. Ez az egy életünk van, hogy csodáljuk az univerzum felépítésének nagyságát, és ezért végtelenül hálás vagyok.

A Discovery csatornának egyébként egy tíz évvel ezelőtti reklámjában is megjelent, sőt egy sor erejéig csatlakozott a világ nagyszerűségét ünneplő dal énekléséhez is.