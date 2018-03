15 évet töltött börtönben abortusz miatt

Szabadon engedték azt a 34 éves salvadori nőt, aki 15 évet töltött börtönben, amiért állítólag abortusza volt – írja a BBC. Maira Verónica Figueroa Marroquínt előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölésért – vagyis gyilkosságért – ítélték el, a közép-amerikai, erősen katolikus országban ugyanis tilos az abortusz.

Figueroa ártatlannak vallotta magát az ügyben. Elmondása szerint gyermeke holtan született meg abban a házban, ahol 2003-ban cselédként dolgozott. A hatóságok azonban nem hittek neki. Az eset után kórházba szállították, ahol letartóztatták, rövidesen pedig el is ítélték.

Szabadulásakor szülein kívül újságírók és aktivisták hada fogadta Figueroát. Az újságoknak azt nyilatkozta, nagyon örül, hogy végre a családjával lehet, a jövőben pedig jogot fog tanulni, hogy segíthessen a hasonló sorsú nőkön.

Salvador egyike azon országoknak, ahol az abortusz nagyon súlyos büntetést von maga után. Ráadásul az orvosoknak kötelező jelenteniük minden gyanús esetet, ha pedig nem jelentik, ők is szigorú büntetésre számíthatnak. Elvileg 8 év börtön szabható ki az abortuszért, de ha a vád előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölés – mint ebben az esetben is –, 30 év a minimum. Emberi jogi szervezetek szerint a salvadori törvények eredménye, hogy ma egy vetélés miatt is elítélhetnek egy nőt gyilkosságért.

Az országban 2000 óta több mint 100 nőt ítéltek el abortusszal kapcsolatos ügyekben. Ugyanakkor ebben az évben Figueroa már a második, akinek csökkentették a büntetését. A 35 éves Teodora Vásquez 10 év után szabadulhatott a múlt hónapban.