Jogtalanul emelhetik ki a roma gyerekeket családjukból

A családjukból kiemelt gyerekek 80 százaléka roma Nógrád megyében. Ez olyan magas arány, amit sem a cigány népesség magas megyei aránya, sem az érintett falvak roma lakosaira jellemző mélyszegénység nem magyaráz. Az Európai Roma Jogok Központja (ERRC) szerint a Nógrád megyei gyermekvédelmi intézmények szüleik társadalmi származása, vagyoni helyzete miatt emelik ki a gyerekeket a családjukból. Ezért pert indítottak az Emberi Erőforrások Minisztériuma ellen – írja az Abcúg.

A jogvédők beszélgettek is a gyermekvédelmi szakemberekkel, akik maguk is bevallották, hogy a roma családok értékrendje miatt is emelik ki onnan a gyerekeket nagyobb arányban, noha a családok adott esetben nem szegényebbek, és a szülő-gyerek kapcsolatok sem rosszabbak, mint a nem roma családok esetében. „A magyar gyermekvédelmi rendszer megelőzés helyett a kiemelést adja válaszként a mélyszegénységre. Ez a rossz gyakorlat ugyanúgy tetten érhető az egész országban, mint Nógrádban. A perrel a rendszert szeretnénk változásra bírni” – idézi az Abcúg cikke az ERRC jogászát.

Az ERRC elsősorban az Emmi felelősségét firtatja a gyermekvédelmi gyakorlatban. Azt szeretnék, ha megszűnne a jogsértés, ezután egy szakmai munkacsoport új gyermekvédelmi útmutatót dolgozna ki.