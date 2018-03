Az egyik utas okozhatta a halálos New York-i helikopter-balesetet – videó

Lezuhant egy helikopter a New York-i East River tengerszorosban, a tragédiában öten életüket vesztették – jelentette be az amerikai rendőrség.

A túlélő pilóta elmondása szerint a balesetet az egyik utas okozhatta, a táskájával ugyanis véletlenül megnyomott egy gombot. A pilóta szerint ez vezethetett végül a szerencsétlenséghez – írja a CNN.

Két utas a helyszínen halt meg, hárman kórházba szállítás után – erősítette meg Eric Phillips, az amerikai nagyváros polgármesteri hivatalának szóvivője. A hírek szerint a pilóta ki tudta szabadítani magát, és egy arra járó vontatóhajó vette fel a fedélzetére.

Mint Phillips írta, egy kisebb armadányi mentőhajó kutatott a túlélők után. A búvárok 15 méter mélyen, 4 Celsius-fokos vízben és erős sodrásban találtak rá a felfordult helikopterre.

A Twitteren egy videó is megjelent a balesetről. A felvételen egy piros színű helikopter látható, ahogy a víznek csapódik, majd oldalára borul, miközben rotorjai a vizet verdesik.

@cnn @FoxNews just witnessed a helicopter crash into the East River .. hope everyone’s ok. Caught it all on tape! pic.twitter.com/saHOMTLR69