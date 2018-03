Táncolni és iskolába is járna a balesetéből felépülő Burkus Vanessza

Szépen javul Burkus Vanessza állapota. Az akkor 19 éves lány tavaly nyáron szenvedett súlyos autóbalesetet Bulgáriában, ami után kómába esett. Miután hazahozták, előbb kórházban, majd a Szent Vincent Rehabilitációs Központban kezelték.

A lány most is minden nap jár a rehabilitációs intézetbe, és rengeteget fejlődött. „Nagyjából 90 százalékos állapotban van, sokat erősödött. Most már olyan gyakorlatokat is el tud végezni, amelyeket sportolóknak szoktunk adni” – mondta a Délmagyarnak Lengyel Dóra gyógytornász. „Már csak finomhangolásokat kell végezni, például a bal lábát erősíteni és az egyensúlyát fejleszteni.”

Vanessza a rehabilitáció mellett angolt tanul, és ősztől folytatná az iskolát is. A baleset előtt három évig társastáncra járt, most ezt is folytatni szeretné.