Nyomravezetői díj jár az érpataki polgármester által befogott kutyusokért

Néhány nappal ezelőtt óriási felháborodást keltett az interneten az érpataki polgármester, Orosz Mihály Zoltán egyik videója, amellyel kapcsolatban felmerült az állatkínzás vádja is.

A polgármester egy rakás, csomagtartóba zárt kiskutyáról készített felvételt, miközben elmagyarázta, hogy az ebeket ő maga segített befogni. A felkavaró képeken jól lehetett látni, hogy a kutyák nyakára szoros, kötélből készült hurkot kötöttek. Az egyik állatnak olyan szorosra húzták a nyakán a kötelet, hogy a hátsó lába rángatózni kezdett.

KAPCSOLÓDÓ Állatkínzós videót posztolt az érpataki polgármester

A polgármester elmondása szerint egyébként azért készült el a videó, hogy felhívja az emberek figyelmét, mennyire elszaporodtak a kóbor kutyák Érpatakon. Amikor elkezdett terjedni a különböző hírportálokon, inkább törölte a felvételt az oldaláról.

Az Állatmentő Liga most arra hívta fel a figyelmet a Facebookon, hogy még mindig nem tudni, mi lett a videón látható kiskutyák sorsa. Ezért nyomravezetői díjat ajánlanak annak, aki tudja, hol lehet megtalálni a kutyusokat. De nemcsak ők ajánlottak pénzt: időközben több szervezet is csatlakozott az Állatmentő Ligához, így most már összesen 430 ezer forintot ajánlanak a nyomravezetőnek. A hozzászólások között továbbra is érkeznek a felajánlások.

A pénzt ajánló szervezetek aktuális listáját az alábbi Facebook-posztban tudod megnézni: