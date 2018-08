Bántják a gyereked a neten? Így védd meg!

Az internetes zaklatásra nem reagálhatunk egy kézlegyintéssel, főleg, ha az a gyermekünket érinti. Az ilyen jellegű agresszió ugyanis nem egyszerűen csak nyugtalanságot válthat ki az áldozatból, hanem súlyos, évekre szóló traumát is okozhat, és legrosszabb esetben akár öngyilkossághoz is vezethet. Ma már a szülőknek sajnos ezen a téren is rendkívül ébernek kell lenniük, hogy időben felismerhessék a zaklatás jeleit, és azonnal megtehessék a szükséges lépéseket.