Velem dolgozik, és együtt lazítunk (x)

De nézzük, mit is tud

Első próbálkozásnál kiderül, hogy gyors, ami egy újságírónak fontos szempont. Kirin 960 processzorral, 4 GB RAM-mal, 64 GB ROM-mal és a sok- sok funkcióval tényleg meggyőző. Elöl 8 megapixeles, hátul 13 pixeles kamera is van rajta, ami azt jelenti, hogy jegyzetelés közben még akár egy-két fotót is készíthetek.

258,7 x 171,8 x 7,3 milliméterével és 498 grammjával a 10,8”-es MediaPad 5 nem tartozik a pillekönnyű kategóriába, de nekem fontos, hogy tudjam, elég masszív ahhoz, hogy társam legyen a mindennapi rohanásban.

Reggeli megbeszélés a kollégákkal az udvaron?



Ez volt minden álmom. A napindító megbeszéléshez nem kell bezárkóznunk egy levegőtlen tárgyalóba. A Wifi only és SIM-kártyás változatban is kapható Huawei MediaPad M5 tablet segítségével a szabadban, egy kávé mellett is megbeszélhetjük a terveket. Remekül lehet vele jegyzetelni, és az adatokat, információkat is percek alatt elérhetjük vele.



Digitális főzés

Na jó, nem éppen szó szerint, mert a rántottát nem süthetjük meg rajta, de be kell valljam, hogy a receptes videók soha nem voltak ilyen élethűek, mint ezen a kommunikációs eszközön. A tűéles, kristálytiszta kép a 10,8 inch-es FullView kijelzőnek köszönhetően olyan minőségben játssza le a videókat, hogy akár egy gasztromoziban is érezhetnénk magunkat.

Mozizásra sem utolsó

A moziélmény nemhogy nem utolsó, hanem inkább azt mondanám, az első helyen van. 16:10-es képaránya, 2K-s (2048×1080 px) kijelzőjének köszönhetően kiváló képminőséget nyújt úgy, hogy a szemet is kíméli. Mindehhez társul egy fantasztikus 3D-hangzás, ugyanis a Harman/Kardonnal közösen hangolt 4 hangszóró akusztikai hatása maga a tökély. A MediaPad felső és alsó részén apró lyukakból álló sorok mögött ugyanis négy darab hangfal található.



Alkalmankénti bébicsősz

Nőként és persze édesanyaként is nagyon elfoglalt vagyok, így hazudnék, ha azt mondanám, hogy néhanapján, például egy hosszabb utazásnál nem jön jól valami jó kis mesefilm. Hát még, ha a gyerekeim moziélményt is kapnak mellé, úgy érzem, ez nem nagy bűn, és szerencsére a kímélő 2K-s kijelző a szemüket is védi.

A Huawei MediaPad M5 tablet igazi segítség egy nőnek a hétköznapokban és még a hétvégéken is.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez nem egy női eszköz. Uniszex és kortalan, mert a gyerekeim mellett a férjem is igen gyakran „nyúlja le”, hogy a Harman/Kardon hangszórók minőségét és hangerejét „tesztelje”.



Vigyázat, pasiknak is nagyon bejön ez a kis „szörnyeteg”!

