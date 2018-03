Vegán testápolási termékekkel hódít a FA (x)

NEM CSODA, HOGY ÉVRŐL ÉVRE NŐ A VEGÁN ÉLETFORMÁT VÁLASZTÓK ARÁNYA, AMELY NEM CSUPÁN A TÁPLÁLKOZÁSBAN HÓDÍT, HANEM A TESTÁPOLÁS TERÉN IS EGYRE NAGYOBB RELEVANCIÁT NYER, KÜLÖNÖSEN A FIATALABBAK SZÁMÁRA. A FA ÚGY DÖNTÖTT, NYIT FELÉJÜK, ÉPPEN EZÉRT ÖLTÖZTETTE A MILLENNIALS GENERÁCIÓ SZÁMÁRA ÉRDEKES ÉS DIVATOS TRÓPUSI KÖRNYEZETBE ISLAND VIBES TERMÉKEIT, LEHETŐVÉ TÉVE EGYÚTTAL, HOGY A LEGNAGYOBB TÉLI HIDEGBEN IS A LEGPOMPÁSABB EGZOTIKUS KÖRNYEZETBEN ÉREZHESSÜK MAGUNKAT.

A Fa testápolási portfóliója februártól három új trópusi illattal bővül, melyeket olyan ikonikus egzotikus szigetek ihlettek, mint Bali, Hawaii vagy éppen Fiji. Ez utóbbi által inspirált termékekben többek között a dinnye, a gránátalma és a szantálfa illata köszön vissza. Az Aloha-mentalitást és a világ egyik legszebb szörfparadicsomát megidéző Hawaii-készítményekben az ananász, a narancs, a vadrózsa és a bohócvirág varázsol el bennünket. Bali nem véletlenül nyeri el a legelbűvölőbb turisztikai desztináció címet minden évben: az édes narancs, a mangó, a vaníliás vízililiom és a gyömbér olyan intenzíven élvezhető, mintha valóban ezen a csodás szigeten pihennénk ki téli fáradalmainkat.



A Fa vegán tanúsítvánnyal rendelkező termékeire rendkívül szigorú szabályok vonatkoznak. „Az összetevők nem tartalmazhatnak húst, halat, baromfitermékeket, állati mellékterméket, tojást vagy tojástermékeket, tejet, illetve tejtermékeket, mézet vagy méhészeti termékeket” – mutat rá a szakértő, majd hozzáteszi, ismert állati eredetű genetikailag módosított élőlényeket (GMO) vagy géneket sem juttathatnak a termékekbe.

„A vegán bőrápoló termékek különösen ajánlottak a különféle állati eredetű táplálékintoleranciákkal küzdők számára. Leggyakrabban az ilyen túlérzékenységi reakciók első tünetei a kellemetlen bőrelváltozások, így például a bőrszárazság, a viszketés vagy éppen a kiütések megjelenése” – mondja dr. Kassai Ildikó bőrgyógyász-kozmetológus, majd hozzáteszi, a bőrrel kontaktusba kerülő állati összetevők közvetlenül is provokálhatnak ilyen nemkívánatos bőrtüneteket.

Azon túl, hogy az új tusfürdők, izzadásgátlók és testradírok illata megidézi a fantasztikus trópusi szigetek hangulatát, könnyed, krémes, de gazdag formulájuknak köszönhetően kellemes érzést biztosítanak a bőrnek, miközben hidratálják is azt. Bőrgyógyászati tesztelés során hatékonyságuk igazolást nyert, valamint jó bőrkompatibilitásuk is hivatalossá vált. Így nem csupán az állatifehérje-érzékenyek vagy a vegán életmódot folyatók számára ajánlott a használatuk, hanem mindazoknak is, akik tudatosan kívánják ápolni testüket, miközben ügyelnek a környezetük védelmére, ökológiai lábnyomuk csökkentésére. Statisztikai adatok mutatják, hogy az állattartás jelentős környezetterhelő és környezetszennyező hatással bír.

A Fa márka 1954 óta egyet jelent az innovatív testápolási termékekkel, amelyek kényeztetik az érzékeket, és ellenállhatatlanul puhává varázsolják a bőrt. A világ egyik legismertebb márkájaként a termékeik megtalálhatóak a közel-keleti, az afrikai, valamint az ázsiai-csendes-óceáni régiók polcain is. 2018-ban új, vegán termékcsaláddal bővül a Fa portfóliója. Az Island Vibes három illatban kerül kereskedelmi forgalomba, a termékek között pedig a tusfürdők, izzadásgátlók mellett ezúttal a Fa első testradírja is debütál.

FIGYELEM!

A cikkek, előadások, interjúk kapcsán a Henkel cég semmiféle állásfoglalást vagy ajánlást nem kíván megfogalmazni a vegetarianizmus, illetve bármely más eszmerendszer kapcsán. Kizárólagos célja, hogy a napjainkban terjedő vegán, illetve vegetáriánus életmód sajátosságaiba – a tényszerűség keretei között – betekintést nyújtson. A vegetarianizmus iránt már elkötelezett vásárlók igényeinek és elvárásainak érdekében pedig kifejlesztette és bemutatni kívánja az új, innovatív vegán termékcsaládját, a Fa Island Vibes termékeket.

*Vegán hatósági tanúsítvány. Regisztrált területek: EU, Kanada, Ausztrália, India és USA – érvényes a Fa Island Vibes tusfürdőire, testradírjaira és dezodor spray-jeire.