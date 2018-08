Új korszak a férfiarcápolás történetében – Magyarországon a Bulldog (x)

Biztos te is célozgattál már szíved választottjának arra, hogy a bőrápolás nem csak úrinői huncutság. Az öregedés és a stressz jelei a férfibőrön is nyomot hagynak. Ha eddig nehéz volt meggyőznöd, szavak helyett vesd be a Bulldogot… és a hatás nem marad el! A brit cég férfiakra szabott termékei gyengéden ápolják a bőrt, igazi gavallérokat varázsolva az urakból.

Ráadásul a Bulldognál mindig a helyes utat választják. Termékeik nem tartalmaznak mesterséges színezéket, szintetikus illatanyagokat vagy állati eredetű összetevőket (minden termékük vegán és állatkísérlet-mentes). A szintetikus anyagok helyett gazdag, természetes alapanyagokat adnak a gondosan válogatott, kézműves összetevőkhöz, hogy magas minőségű termékeket kínáljanak elérhető áron. Az arc- és szakállápoló termékcsalád fő összetevői közé tartoznak a guatemalai Közösségi Kereskedelmi Projektből származó aloe vera, az Angliában termesztett és feldolgozott camelina növényből nyert camelinaolaj és a fitokemikáliákat – úgymint polifenolokat és koffeint – tartalmazó zöld tea.

A Bulldog 2010-ben kezdett exportálni, azóta 15 ország több mint 20 000 üzletében forgalmazzák termékeiket olyan eltérő piacokon mint Dél-Korea, az Egyesült Államok vagy Ausztrália.

Az alábbi Bulldog termékeket találhatod meg a Rossmann üzleteiben:

Original Hidratáló Arckrém, 100 ml

Original Arclemosó, 150 ml

Original Szakállsampon & Kondicionáló 200 ml

Original Szakállbalzsam, 75 ml

Original Szakállolaj, 30 ml

Még több információért látogass el a www.bulldogskincare.com oldalra!