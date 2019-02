Tartós szépség – ismerd meg a holisztikus beauty koncepciót!

Legyen szó a sportról, a munkáról, a házimunkáról vagy a fürdőszobai szépségápolásról, a gyors tempó befurakodik életünk minden területére. A hatékonyság a legfontosabb, egyre inkább a gyors, instant megoldásokat keresik a nők. A szépségápolási termékeknek gyorsan látványos eredményt kell hozniuk, és anélkül, hogy bármi egyebet tenniük kellene az ügy érdekében, hibátlan bőrt, tökéletes testet és örök fiatalságot várnak a használatuktól. Ha mi is részt veszünk ebben az őrült tempóban, akkor nagyon fontos dolgok felett fogunk átlépni: a nyugalom, a tudatos kikapcsolódás, a testünk szeretete és az, hogy néha-néha jót tegyünk saját magunkkal.

Ahogy a gyorséttermi ételek hosszú távú fogyasztása sem ideális a szervezet számára, megjelent egyfajta „beauty-stressz”, ami hosszú távon károkat okoz nekünk és nem a tartós szépségről szól. Alapja, hogy a felmerülő problémákat, feladatokat általában csak gyorsan, tünetileg kezeljük ahelyett, hogy testünk egészét erősítenénk.

A holisztikus beauty koncepcióban a megelőzésre fókuszálunk maszkolás, elrejtés helyett, és a cél nem a gyors, egyszeri problémamegoldás, hanem sokkal inkább a szokások és az ápolási rituálék hosszú távú megváltoztatása. Ehhez természetesen hozzátartozik, hogy megismerjük a kozmetikai termékek összetevőit, illetve az is, hogy a szolgáltatók a vevők igényeire és valódi szükségleteire nyújtsanak értékes megoldásokat. Végül, majd aki tudatosan vásárol, a minőséget tartja szem előtt és békében él a tükörképével, az fogja hosszú távon a legjobb döntéseket hozni és a legjobb eredményeket elérni a szépségápolásban.

1. Lassítsunk!

Nemcsak a szépségápolás, hanem az életvitelünk is hatással van arra, hogy a tükörbe nézve ki köszön ránk vissza. A stressznek rendkívül komoly hatása van a bőrünk minőségére. Stressz hatására a szervezet túlélő üzemmódba kapcsol: izmaink megfeszülnek, hevesebben ver a szívünk, gyorsabban vesszük a levegőt, és nagy mennyiségű hormon, cukor, zsír szabadul fel a szervezetben. Ilyenkor minden olyan testfunkció, ami nem a meneküléshez és a harchoz szükséges, takaréklángon pislákol. A szervezet számára igen megterhelő állapot ez, ami hasznos, ha a puszta túlélésről van szó. A probléma, hogy olyankor is ezek a folyamatok játszódnak le bennünk, amikor egész nap egyik megbeszélésről a másikra rohanunk, túlhajszoljuk magunkat. Észre sem vesszük, és egy túlélési harc az életünk.

A stressz egyik ellenszere, ami semmibe se kerül, mégis sokat segít: lassítsunk, iktassunk be szüneteket és szánjunk időt önmagunkra, akár meditáció, a természetben tett séta vagy egy nyugtató szépségrituálé formájában.

2. Élvezzük a szépségrituálék minden egyes percét!

Rohanunk a szépségterapeutánkhoz, a tekintetünk állandóan az óránkra vándorol, miközben a hajkúra hat, és az arcmaszk is általában csak addig marad fent, amíg a hajunkat megszárítjuk.

Itt a legfőbb ideje, hogy visszavegyünk a tempóból, és a szépségápolás pillanatait tudatosabban élvezzük. Egy fél órás nyugtató termál sós kádfürdő ideális belépő lehet, a testet és a lelket is ellazítja. A meleg vízben javul a vérkeringés és az oxigénellátás, hatására ellazulnak az izmok, és az egész test automatikusan megnyugszik. Mivel a melegben a pórusok is kitágulnak, a bőr az ápoló anyagokat remekül magába tudja szívni, így arc- és hajkúrával is kiegészíthetjük a közérzetjavító rituálét.

Az aromás illatgyertya és a megfelelő háttérzene segítségével mennyeien ki tudunk kapcsolódni a hatóidő alatt. A legjobb, ha utána egy pihe-puha törülközőbe bugyoláljuk a hajunkat, és kényelmesen elnyújtózkodunk a kanapén egy bögre gyógyteát szürcsölgetve. Ez az 1 óra, amit magunknak ajándékozunk csodákat tehet.

3. Természetes ápolás

A bőrt és a hajat erősen igénybe veszi, ha állandóan túl nagy mennyiségű és nem megfelelő összetételű kozmetikumokkal próbáljuk ápolni. Kérjük ki szakértő tanácsát, hogy mi az, ami a bőrtípusunknak valóban jót tesz, és selejtezzük ki a fürdőszobában sorakozó káros termékeket. Minden, ami nem tesz jót a bőrünknek, kerüljön a szemetesbe.

Egy olyan fürdőszobában, ahol rend uralkodik, nagyobb örömöt szerez az ápolási rituálé, és reggelente is több időnk marad, mert nem veszünk el a sok kibontott tégely között.

Ami az új szerzeményeket illeti: ne próbálgassuk őket összevissza, hanem inkább válasszunk egy jó minőségű kezelési sort, melynek egyes elemei harmonikusan passzolnak egymáshoz és egymás hatását erősítik.

4. Tartsuk szem előtt a hatékonyságot

Válasszunk hatékony formulákat, melyekkel nem csupán ápolhatjuk, hanem fiatalíthatjuk is az arcbőrünket.

A biotechnológia által növényekből nyerhető tiszta, bőrazonos 4 féle hialuronsav, a kollagén, glukozaminoglikán, ceramid kiválóan erősítik a bőr tartószerkezetét. Emellett a sejtszinten ható mátrixépítő „glikán booster” nanopeptidek turbózzák a bőrmegújítást, képesek nagyon hatékonyan inspirálni a saját sejteket a regenerálódásra és kiválóan fokozzák a saját elasztin, kollagén és fibroblaszt termelést.

A bőr teltségét a gazdag irharéteg és az azt átszövő kötőszövet rugalmassága biztosítja. Az irha lipidtartalmát bőrazonos oleogélekkel kiválóan felépíthetjük. Az irhában találhatóak a fibroblasztok, melyek a kollagén- és elasztinrostokat, valamint a glukózaminoglikánt termelik. Egymáshoz kapcsolódva egy háromdimenziós hálószerkezetet alkotva, ezek az építőkövek adják a bőr tartását, biztosítják teltségét, tömörségét és rugalmasságát.

5. A szépség ünnepe

Amikor reggel sietve, kapkodva készülünk a fürdőszobában, olyankor prioritási listát állítunk fel az ápolási teendők között. Ilyenkor gyakran automatikusan a vélt szépséghibáink kerülnek előtérbe, amelyekről azt gondoljuk, hogy azonnal el kell tüntetnünk. Aki a holisztikus beauty elveinek megfelelően jár el, egész más perspektívából látja a problémákat, önmagát. Ahelyett, hogy minden erőnkkel gyenge pontjaink elpalástolásán fáradoznánk, helyezzük előtérbe előnyös tulajdonságainkat! Ahelyett, hogy a hibáinkra összpontosítanánk, koncentráljunk a közérzetünk javítására!

Fókuszáljunk az erősségeinkre, és ne hagyjuk, hogy az állandó szépségstressz és a fiatalodási őrület magával ragadjon.

A holisztikus beauty azt jelenti, hogy jól bánunk a testünkkel, a bőrünket és a hajunkat gazdag tápanyagokkal kényeztetjük, mivel hosszú távon csak így tudjuk magukat a legszebb oldalunkról megmutatni.

