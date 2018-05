Szupernőies utcai sportcipő – csapj le te is a G&T Alina-kollekcióra! (X)

Amikor Gondi Sándor, a fiatal martfűi cipész megálmodta a G&T márkát, olyan utcai sportcipőt akart megalkotni, mely kompromisszumoktól mentesen tartós és kényelmes. Alig két év telt el azóta, hogy tulajdonostársával, Tóth Mátéval belefogtak a G&T cipők manufakturális gyártásába Tiszaföldváron, egyre növekvő rajongótábort mondhatnak magukénak. A vevők pozitív visszajelzései is megerősítik, hogy G&T cipőt viselni több, mint csak egy kényelmes sportcipőben lenni. Azt jelenti, hogy álmaid cipőjében lépdelsz, amely a te méretedre, egyedileg készül, magyar szakemberek keze által, szinte csak magyar alapanyagból.

Idén a márka a G&T Alina-kollekcióval kifejezetten a női szívek meghódítására indul!

A kollekció különlegességét az adja, hogy egyszerre szupernőies és sportos, divatos és kényelmes. Felsőrésze nubuk- és nappabőrből készült, többféle színben és mintázatban (Navy Blue, púder-égszínkék, fekete, óceán, fehér – lila virág – ezüst, fehér – arany, púder duó). Belül finom bélésbőr gondoskodik az elvárt puhaságról. Az Alina cipők olasz divatot követő formavilága igazán ultratrendi, a különleges, mintás bőrök és a fémes csillogású anyagok használatát a neves divatházak megoldásai ihlették.



És amiért a szupernőies Alina egyenesen trenddiktálónak nevezhető: a telitalp és a sportos felsőrész kombinációja. A magyar partnerek által készített, rugalmas, kis súlyú habosított TR talp miatt a G&T Alina cipőben különlegesen könnyed és biztos a járás. A magasabb talp és az emelt sarok még nőiesebbé tesz, hiszen a lapos cipőkhöz képest a vádlit is előnyösen formázza. A minél nagyobb komfort érdekében a talpbetét bélésbőrrel kasírozott, harántemelős kialakítású.

Érdemes még megismerni a G&T Alina mellett a cég alap modelljét is, hiszen ott is rendkívül gazdag a színválaszték. Az arany, ezüst anyagok mellett különleges, csak itt kapható mintás bőrökből készült cipők is várnak rád!



Hogyan lehet neked is saját Alina G&T cipőd? Mi sem egyszerűbb: keresd fel a weboldalt, válaszd ki a neked tetsző Alina-modellt és rendeld meg a méretedben! Sőt, már arra is van lehetőséged van, hogy a modelleket kézbe vedd, felpróbáld – a mintaboltok elérhetőségét a weboldalon találod.

Kattints a saját G&T Alina cipődért: www.gtcipo.hu